В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 26-летним Игорем Старковым Мужчина провоевал всего около месяца Поделиться Твитнуть

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В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Пермского края Игорь Старков. Ему было 26 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 13 апреля в зоне специальной военной операции погиб наш земляк Старков Игорь Владимирович. В марте 2024 года он решил отправиться на службу в Вооружённые силы РФ. Погиб, защищая мир и безопасность нашей страны», — говорится в сообщении администрации Карагайского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте. Чиновники выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Игорь родился в 1997 году в д. Грудная Карагайского района. Учился в Нердвинской школе, работал в колхозе «Победа», позже трудоустроился на завод в Краснокамск.

Прощание с военнослужащим состоится 30 мая у Нердвинского Дома культуры с 12.30. Начало траурного митинга в 13.00.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 24-летний житель Прикамья Александр Балуев.

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