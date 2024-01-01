В зоне СВО погиб 24-летний житель Прикамья Александр Балуев Поделиться Твитнуть

Александр Балуев

ВКонтакте

В администрация Верещагинского городского округа Пермского края сообщили о гибели в спецоперации 24-летнего Александра Балуева.

«Скорбный список пополнился именем ещё одного бойца — в ходе специальной военной операции на территории Украины 18 марта 2024 года погиб Александр Михайлович Балуев, рядовой, гранатометчик стрелкового отделения. Наши соболезнования сестрам Ольге Александровне, Надежде Юрьевне, брату Олегу Александровичу и всем родным и близким. Скорбим вместе с вами…», — говорится в информации властей, опубликованной на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Александр родился в городе Далматово Курганской области 26 августа 1999 года. Но уже в юном возрасте переехал в Прикамье. Окончил школу в посёлке разъезда Кукетский Верещагинского района, поступил в Зюкайский аграрный техникум, работал вахтами. Жил в посёлке Зюкайка.

Похороны должны состояться 29 мая на новом кладбище города Верещагино.

Ранее сообщалось. что на СВО погиб 64-летний рядовой из Пермского края Рашит Ибраев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.