На СВО погиб рядовой из Пермского края Рашит Ибраев Ему было 64 года Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Бардымского муниципального округа" ВКонтакте

В зоне спецоперации погиб рядовой Рашит Ибраев из Пермского края. Об этом сообщает администрация Бардымского городского округа.

«Сегодня мы скорбим по солдату, который отдал свою жизнь за защиту Родины. Проводили в последний путь Ибраева Рашита Накиевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — рассказали власти округа.

Рашит Ибраев родился в 1959 году в д. Учкул, учился и жил в Бардымском округе, вырастил сына. В зону СВО отправился 8 февраля 2024 года. При выполнении задач погиб 23 марта. Прощание с военнослужащим и похороны организовали в его родной деревне.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО при выполнении задач погиб 28-летний житель Кунгурского муниципального округа Даниил Миронов. Военнослужащий погиб героически, при освобождении с. Красногоровка 28 декабря. Награждён посмертно Орденом мужества.

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