На СВО погиб Даниил Миронов из Пермского края Ему было 28 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В зоне проведения спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель с. Калинино Кунгурского муниципального округа Пермского края Даниил Миронов. Об этом сообщили близкие военнослужащего в группе «Подслушано в Калинино» в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении задач в ходе специальной военной операции героически погиб наш сын, брат, племянник, друг, товарищ Миронов Даниил Андреевич. Вечная память нашему герою, павшему за Родину», — написано в посте.

По информации родственников Даниила, опубликованной в соцсети, мужчина погиб при освобождении с. Красногоровка 28 декабря 2023 года. Награждён посмертно Орденом мужества. Погибшему было 28 лет. Прощальная панихида состоялась в выходные, 26 мая.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибли военнослужащие из Александровского муниципального округа. Борису Бочкарёву было 36 лет, он был убит 10 апреля. Михаилу Архипову был 31 год, он погиб 3 мая. Дата похорон станет известна позже.

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