Власти Александровского округа Прикамья сообщили о гибели на СВО сразу двух бойцов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На официальной странице ВКонтакте администрации Александровского муниципального округа Прикамья появилась информация о том, что официально подтвердились сведения о гибели в зоне специальной военной операции жителей округа Бориса Бочкарёва и Михаила Архипова.

Роману Бочкарёву было 36 лет, он был убит в ходе СВО 10 апреля 2024 года. Михаилу Архипову был 31 год, он погиб в зоне боевых действий 3 мая 2024 года.

Чиновники Александровского муниципального округа выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших. «Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память героям!» — говорится в некрологе.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на территории Украины погибли житель Краснокамского городского округа Александр Лядов и житель Юсьвинского муниципального округа Сергей Гордеев. Последнему было 60 лет. Похоронят военнослужащих 28 мая.

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