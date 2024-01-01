В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 60-летнего Сергея Гордеева Поделиться Твитнуть

Сергей Гордеев

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Юсьвинского муниципального округа Прикамья Сергей Гордеев, об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте представители окружных властей и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Сергей Витальевич Гордеев родился 16 марта 1964 года в д. Асаново. Закончил Юсьвинскую среднюю школу, а затем Кудымкарское медицинское училище по специальности фельдшер. Работал в больницах Юсьвы, Кудымкара, а также в Чойской больнице Алтайского края. В последние годы работал в ЧОПах.

В октябре 2023 года мужчина пошёл добровольцем на СВО, заключив контракт с минобороны. В декабре был ранен, находился в госпитале, после прохождения лечения вновь попал в зону боевых действий. Погиб Гордеев 20 апреля при выполнении боевой задачи.

«Сергей был добрым, отзывчивым человеком. Интересовался медициной, экстрасенсорикой. Любил природу, рыбалку, походы. Он навсегда останется в памяти родных, близких, друзей», — говорится в некрологе.

Церемония прощания состоится во вторник, 28 мая, в 12 часов в Юсьвинском КДЦ (ул. Красноармейская, 21а).

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб житель Александровского округа Пермского края Андрей Морозов.

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