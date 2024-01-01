На СВО погиб мобилизованный инженер «Лукойла» из Прикамья Поделиться Твитнуть

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Александровского округа Пермского края Андрей Морозов. Об этом сообщили окружные власти на своей странице в соцсетях и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрей родился в октябре 1985 года в Яйве. Рос в многодетной семье, окончил местную школу №33. Поступил в Березниковское ПТУ на специальность электрогазосварщика. В 2004-2006 годах отслужил срочную службу в спецназе в Уфе, был кинологом.

После армии жил в Перми. Заочно получил высшее юридическое образование. Работал слесарем КИПИА, затем инженером на одном из предприятий «Лукойла».

Осенью 2022 года был мобилизован и стал участником СВО. 2 мая 2024 года рядовой стрелкового батальона стрелковой роты Андрей Морозов погиб в бою.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Петрович награжден медалью «За отвагу», а также Орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении властей.

Похороны Андрея Морозова состоялись 25 мая.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб пулемётчик из Прикамья Руслан Муханов. Его похоронят на этой неделе.

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