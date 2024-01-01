На СВО погиб пулемётчик из Прикамья Руслан Муханов Его похоронят на этой неделе Поделиться Твитнуть

Руслан Муханов

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В зоне спецоперации погиб пулемётчик Руслан Муханов из Пермского края. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Нытвенского городского округа.

Мужчина служил в мотострелковом подразделении в должности пулемётчика. Он погиб в ходе выполнения боевого задания 14 апреля этого года. При каких обстоятельствах, власти не уточнили. Неизвестен также возраст и семейное положение мужчины.

Погибшего военнослужащего похоронят 28 мая в Уральском. Церемония прощания начнётся в 10:00 в местном Дворце культуры и спорта.

В связи с гибелью участника СВО администрация округа выразила соболезнования его родным и близким.

Напомним, сегодня в Карагае похоронили также участника СВО, 57-летнего стрелка Сергея Пестрикова. В ноябре 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был отправлен на СВО, где служил в должности стрелка-помощника гранатомётчика. Погиб 25 января этого года.

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