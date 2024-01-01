В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО 57-летним стрелком Сергеем Пестриковым Поделиться Твитнуть

Сергей Пестриков

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Карагайского муниципального округа Прикамья, стрелок Сергей Пестриков. Ему было 57 лет, сообщили ВКонтакте представители местных властей и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Мужчина родился 11 октября 1966 года в п. Порыш Кировской области, школу окончил в Коми-Пермяцком автономном округе. Затем получил специальность «электромонтажник». В 2015 году вместе с семьёй переехал в Карагай. Большую часть жизни Сергей Пестриков проработал в лесной отрасли.

В ноябре 2023 года он заключил контракт с министерством обороны и был отправлен на СВО, где служил в должности стрелка-помощника гранатомётчика. Сергей Пестриков погиб 25 января 2024 года.

Прощание с военнослужащим состоялось 27 мая в Карагае.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронили погибшего на СВО Сергея Каменщикова из Нытвы.

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