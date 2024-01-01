В Пермском крае пожарные спасли из горящего дома взрослого и ребёнка Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В п. Ильинский Пермского края вечером 29 мая вспыхнули дом и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по региону в 17:58.

На место ЧП было направлено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

«Горел двухэтажный дом и надворные постройки. Двух человек эвакуировали. Никто не погиб, есть травмированные», — рассказали в ведомстве. Известно, что огнеборцы спасли взрослого и ребёнка. Очевидцы выкладывали в социальных сетях видео с места происшествия.

Пожар удалось локализовать в 18:37. Его причины специалисты ещё выясняют.

Ранее сообщалось, что 29 мая на полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) вблизи Краснокамска произошло возгорание. На месте происшествия работали 13 сотрудников отряда государственной противопожарной службы и три машины МЧС. В тушении огня задействовано также шесть единиц спецтехники ООО «Буматика», которое занимается эксплуатацией вспыхнувшего полигона.

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