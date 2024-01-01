Зарина Ситдикова В Пермском крае загорелся мусорный полигон Огонь тушат пожарные и сотрудники МЧС Поделиться Твитнуть

На полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО), расположенном вблизи Краснокамска, произошло возгорание. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

По данным чиновника, на месте происшествия работают 13 сотрудников отряда государственной противопожарной службы и три машины МЧС. В тушении огня задействовано также шесть единиц спецтехники ООО «Буматика», которое занимается эксплуатацией вспыхнувшего полигона захоронения ТКО.

«В настоящее время принимаются меры по локализации пожара… Организуется подача воды с пожарного водоёма. Ситуация на контроле», – заверил Игорь Быкариз.

О причинах возникновения возгорания глава округа не сообщил.

Накануне в ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждали о том, что 29 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в отдельных районах Прикамья ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Оперативные службы связывали это с понижением температуры воздуха и ростом вероятности возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и т.п.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в минувшие выходные в Губахинском муниципальном округе был ликвидирован лесной пожар на площади 0,1 га. К тушению был привлечён пожарный поезд.

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