К тушению лесного пожара в Пермском крае привлекли пожарный поезд С начала года ликвидировано семь очагов лесных пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Губахинском муниципальном округе 25 мая огнеборцы потушили лесной пожар. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, его площадь составила 0,1 га.

«Слаженные действия огнеборцев МЧС России и лесного хозяйства позволили оперативно ликвидировать возгорание и избежать распространения огня. К тушению также был привлечён пожарный поезд», — рассказали в ведомстве.

По информации официальной страницы в соцсетях ПСЧ № 63 ПСО № 27 в Губахе, для защиты населённого пункта были задействованы восемь человек и две единицы техники 63-ПСЧ 27 ПСО, для тушения пожара — девять человек и две единицы техники, в частности работники ЛПС и лесничества. По факту происшествия проводится проверка.

С начала года в регионе было ликвидировано уже семь очагов лесных пожаров. Общая площадь составила более 3 га.

Ранее сообщалось, что в выходные на пожаре в Краснокамском городском округе погибла семья. По предварительным данным, причиной стала перегрузка электросети.





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