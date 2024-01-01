В Пермском крае из-за перегрузки электросети произошёл пожар в частном доме В огне погибли три человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае во время пожара погибла семья. Как сообщает МЧС России, предварительно, причиной возгорания стала перегрузка электросети.

Трагедия произошла ночью 26 мая по ул. Радужной в п. Мысы Краснокамского городского округа. Загорелись жилой дом и надворные постройки на площади в 63 кв. м. В огне погибли 10-летняя девочка, её отец и бабушка. Травмированных в результате происшествия нет. Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона и не допустили распространения огня на соседние строения.

Вызов поступил в 00:07. К месту были направлены 13 человек личного состава краевого МЧС и четыре единицы техники. Пожар удалось потушить в 01:37.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого ведомства проводят проверочные мероприятия, устанавливаются причина и все обстоятельства и пожара. С матерью погибшей девочки была проведена работа психологом МЧС России.

Ранее стало известно, что средняя зарплата пожарного в статусе работника федеральной противопожарной службы составляет почти 37 тыс. руб. — в зависимости от наработки во вредных условиях. У сотрудника ФПС, заслужившего звание, — 48 тыс. руб. Комплектование ГУ МЧС России по Пермскому краю составляет 85%.

Краевой СКР организовал проверку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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