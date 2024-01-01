В Прикамье рассказали о средних зарплатах пожарных Комплектование краевого управления МЧС составляет 85% Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов рассказал на пленарном заседании краевого парламента о средних зарплатах пожарных. Он также отметил, что в данный момент комплектование регионального управления составляет 85%.

«Люди приходят, трудоустраиваются, но увольняются из-за неконкурентной заработной платы. Средняя зарплата пожарного в статусе работника федеральной противопожарной службы составляет почти 37 тыс. руб. в зависимости от наработки во вредных условиях. У сотрудника федеральной противопожарной службы, который надел погоны, — 48 тыс. руб.», — сообщил Урусов.

В рамках заседания депутатам был представлен доклад о деятельности краевого ГУ МЧС. Согласно представленным данным, Пермский край в прошлом году занял первое место в рейтинге регионов ПФО, в общероссийском — 18-е, а по итогам первого квартала 2024 года — 11 место.

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