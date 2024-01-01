МЧС Пермского края лидирует в рейтинге главных управлений среди регионов ПФО За год Прикамье поднялось в списке на три позиции Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Главное управление МЧС России по Пермскому краю заняло первое место по итогам прошлого года в рейтинге среди регионов ПФО. В общероссийском рейтинге среди 89 субъектов Прикамье занимает 18 место.

Как сообщил на пленарном заседании заксобрания начальник краевого ведомства Александр Урусов, за год регион улучшил позиции в обоих рейтингах. Так, в 2022 году среди субъектов ПФО Пермский край находился на четвёртом месте, а в общероссийском рейтинге — на 26-м. При этом по итогам первого квартала 2024 года ГУ заняло 11 место в рейтинге по РФ.

Согласно представленной информации, за последние три года было совершено 87 тыс. оперативных выездов, четыре выезда на ликвидацию техногенных и семь — природных чрезвычайных ситуаций. Спасатели участвовали в ликвидации последствий ЧС в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях.

Количество пожаров в 2023 году увеличилось, при этом количество погибших и получивших травмы осталось на том же уровне, что и годом ранее. В прошлом году было зафиксировано 4,9 тыс пожаров, погибло 196 человек, травмы получили 228 человек. В 2022 году огнеборцы принимали участие в тушении 4 тыс. пожаров, в которых погибли 199 человек, было травмировано 228 человек.

В ДТП было спасено более 2 тыс. человек. Оказана помощь 2,7 тыс. человек. Всего подразделения МЧС реагировали 7,6 тыс. раз на ДТП.

Количество происшествий на водных объектах снижается. В 2023 году произошло 53 случая, это на пять случаев меньше, чем в 2022 году. Погибших оказалось 55 человек — на шесть человек меньше. Количество спасённых увеличилось на 20 человек и составило 34 человека.

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