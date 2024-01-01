Перевозчик открыл в Перми центр подготовки водителей автобусов Отрасль испытывает острый дефицит кадров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми перевозчик ИП «Миронов Д.В.» для обучения водителей автобусов совместно с автошколой оборудовал специальную площадку и подготовил транспортное средство. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Кроме того, перевозчик обучит водителей правильному подъезду к остановочным пунктам, культуре обслуживания пассажиров и работе с оборудованием, которым оснащены автобусы.

Отмечается. что курсанты автошколы, при условии заключения трудового договора с любым перевозчиком, будут обучаться бесплатно, за счёт будущего работодателя.

«Практически каждый перевозчик сегодня ощущает нехватку водительского состава. Мы в инициативном порядке приняли решение о самостоятельной подготовке водителей и усилении работы в этом направлении», — отметил ИП Денис Миронов.

Перевозчик ИП «Миронов Д.В.» обслуживает городские маршруты №9, 33, 35, 38, 46, 57 и 75.

Ранее руководитель филиала «Автомиг» в Перми Игорь Сасунов (компания обслуживает автобусные маршруты № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77 и 80) прокомментировал проблему с нехваткой водителей автобусов. Он сказал, что она актуальна не только в Перми, но и для страны в целом. Он сообщил, что попытается закрыть дефицит за счёт водителей из компаний других городов России, например Самары и Архангельска.

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