Дептранс Перми собирается расторгнуть контракт с перевозчиком «Автомиг» В компании не хватает водителей автобусов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Власти Перми могут расторгнуть договор с транспортной компанией из Московской области «Автомиг» из-за нарушений условий контракта, об этом 59.ru сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Он пояснил, что автобусы этой транспортной компании испытывают проблемы с выходом на маршрут.

«Автомиг» обслуживает автобусные маршруты № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77 и 80 в краевом центре. Перевозчика уже предупредили о возможности расторжения договора, если компания не устранит нарушения весной.

Руководитель филиала «Автомиг» в Перми Игорь Сасунов прокомментировал проблему, связав её с нехваткой водителей автобусов не только в Перми, но и в стране в целом. Он сообщил, что закрыть дефицит планируется за счёт водителей из компаний других городов России, например, Самары и Архангельска.

По словам Сасунова, компания собирается улучшить ситуацию и не планирует расторгать договор с городскими властями.

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