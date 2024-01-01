На улицы Перми возвращаются мобильные кадки с деревьями В этом году их будет более 120 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Перми

В этом году в Перми установят более 120 кадок с деревьями, которые отвозили на зимовку в питомники. Среди зелёных насаждений — яблони, боярышник, туи и ели. Мобильное озеленение появится на городской набережной, на улицах Ленина, Пермской, Сибирской, Уральской и Мира.

Первые мобильные кадки с туями уже установили в сквере им. Решетникова рядом с набережной Камы. Вскоре объекты разместят на ул. Ленина (от ул. Плеханова до ул. Крисанова), ул. Пермской, 17, ул. Ленина, 16, ул. Сибирской, 47, ул. Уральской, 93, ул. Мира, 39.

Кроме этого, чиновники мэрии заявляют, что в городе появится более 300 кадок с многолетними и однолетними цветами. Количество кадок с деревьями и цветам в этом году увеличат: в Перми их будет выставлено 470.

Контейнеры, в которых выставляются деревья, сделаны из переработанного пластика. При этом они двухслойные: внешнее кашпо и внутренний мягкий контейнер с почвой. Воздушная прослойка внутри кашпо заполняется мульчирующим материалом. Мульча предохраняет корни от перегрева и переохлаждения, а также играет теплорегулирующую роль.

На зиму кашпо с деревьями перевозят в питомники, а с наступлением тепла растения возвращают на улицы. Новый способ озеленения уже вызвал интерес у вандалов. В сентябре прошлого года на ул. Ленина неизвестные украли дерево из кадки. По этому факту было подано заявление в полицию.

Напомним, мы уже писали о трудностях мобильного озеленения на примере Комсомольского проспекта.

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