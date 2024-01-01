Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении ребёнка кастетом в Прикамье Инцидент произошёл 23 мая в Юго-Камском Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту происшествия в п. Юго-Камском Пермского края. Речь идёт о нападении четвероклассника с кастетом на сверстника.

«Предварительно установлено, что 23 мая в дневное время на одной из улиц в п. Юго-Камском 10-летнему мальчику его сверстник нанёс удары металлическим предметом в область головы и тела, причинив ребёнку травмы. В настоящее время пострадавшему оказывается амбулаторная медицинская помощь», — сообщает СКР.

Следователи краевого ведомства организовали по данной информации процессуальную проверку по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Публикации о происшествии появились в пермских соцсетях 28 мая. К посту прилагались фотографии, на которых было видно окровавленную голову пострадавшего. Автор рассказал, что на четвероклассника напал его сверстник и нанёс удары кастетом. В результате мальчик получил многочисленные ушибленные раны и перелом носа. Прокуратура организовала проверку информации.

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