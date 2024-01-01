Прокуратура организовала проверку по факту избиения ребёнка кастетом в Прикамье Побои пострадавшему нанёс ученик четвёртого класса Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского района обратила внимание на публикации в соцсетях о нанесении побоев ученику четвёртого класса в п. Юго-Камском. Как сообщает Рифей со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства, прокуратура по данному факту организована проверка.

Публикации с фотографиями пострадавшего в пермских соцсетях появились 28 мая. Автор уточнил, что всё произошло 23 мая после уроков. Сверстник мальчика нанёс ему несколько ударов с помощью кастета. В результате ребёнок получил многочисленные ушибленные раны и перелом носа.

В ходе надзорных мероприятий прокуратуры оценит действия субъектов системы профилактики, законных представителей несовершеннолетнего и иных лиц по принятию мер, направленных на недопущение произошедшего. Процессуальная проверка взята на контроль надзорного органа. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования.

Накануне телеграм-каналы опубликовали видео драки с избиением маленького ребёнка в микрорайоне Вышка-2. Полиция и СКР организовали проверку информации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.