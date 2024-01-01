Следком начал проверку по факту драки с избиением ребёнка в Перми Доклад о ситуации ждёт Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

скриншот видео Mash

В СУ СКР по Пермскому краю начали проверку информации о драке с избиением ребёнка в краевом центре. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах 27 мая. Согласно подписи к файлу, драка произошла в микрорайоне Вышка-2.

На кадрах — конфликт двух мужчин. Один из них держит на руках маленького ребёнка. После словесной перепалки один из участников стычки переходит к активным действиям и, видимо, пытаясь нанести удар кулаком в голову другого мужчины, промахивается и попадает по лицу ребёнка. Малолетний падает на асфальт. После этого мужчины обмениваются ударами и задевают ногой ещё одного несовершеннолетнего, стоявшего рядом.

Ранее сообщалось, что в Мотовилихинском отделе полиции № 4 начали проверку инцидента, устанавливаются личности участников конфликта, обстоятельства драки, состояние детей.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю также проведут проверку по статье УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия». Её результатом будет процессуальное решение.

Председатель следкома Александр Бастрыкин поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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