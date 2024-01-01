В Перми мужчина нокаутировал маленького ребёнка, которого отец держал на руках Инцидент произошёл на Вышке-2 Поделиться Твитнуть

Скришот видео ТГ-канала Mash

В соцсетях появилась видеозапись конфликта двух мужчин, которые устроили разборки на улице прямо рядом с жилым домом. На кадрах видно, как один из участников конфликта держит на руках маленького ребёнка, а другой кулаком со всей силы пытается ударить своего оппонента, но попадает прямо в малыша. Из-за чего ребёнок падает на асфальт. Кадры публикует телеграм-канал Mash.

После нападавший пнул мальчика, который попытался заступиться за папу.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в микрорайоне Вышка-2. Из-за чего возникла ссора двух взрослых, непонятно, однако драка продолжалась до тех пор, пока агрессивных мужчин не разняли прохожие.

Что случилось с ребёнком, не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, по данному видео полицейские проведут проверку.





«В настоящее время в отделе полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) по данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка, устанавливаются все участники произошедшего», — пояснили в полиции.





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