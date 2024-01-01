В Перми мужчина нокаутировал маленького ребёнка, которого отец держал на руках
Инцидент произошёл на Вышке-2
В соцсетях появилась видеозапись конфликта двух мужчин, которые устроили разборки на улице прямо рядом с жилым домом. На кадрах видно, как один из участников конфликта держит на руках маленького ребёнка, а другой кулаком со всей силы пытается ударить своего оппонента, но попадает прямо в малыша. Из-за чего ребёнок падает на асфальт. Кадры публикует телеграм-канал Mash.
После нападавший пнул мальчика, который попытался заступиться за папу.
Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в микрорайоне Вышка-2. Из-за чего возникла ссора двух взрослых, непонятно, однако драка продолжалась до тех пор, пока агрессивных мужчин не разняли прохожие.
Что случилось с ребёнком, не сообщается.
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