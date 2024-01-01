Экс-советник губернатора Прикамья Станислав Шубин устраивается в «ВСМПО-Ависма» Он займётся реализацией PR-стратегии корпорации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший советник губернатора Пермского края Станислав Шубин трудоустраивается в корпорацию «ВСМПО-Ависма». С июня он займёт пост заместителя директора по связям с общественностью. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

На предприятии и сам Станислав Шубин информацию подтвердили.

В корпорации Шубин займётся реализацией PR-стратегии, будет, в частности, курировать взаимодействие с общественными организациями и объединениями на территориях присутствия компании, отвечать за корпоративные медиаактивы, отметили в «ВСМПО-Ависма».

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания, крупнейший в мире производитель титана. В составе корпорации две промышленные площадки — «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Компания имеет представительство в Москве.

Станислав Шубин занимал должность советника губернатора Пермского края с 20 февраля 2020 года. До этого он руководил управлением общественных отношений Пермской городской думы и работал в ВГТРК.

В декабре 2021 года Станислав Шубин стал директором ООО «Паприка», которое занималось организацией мероприятий в прогубернаторском медиахолдинге «Магма». Затем он оставил этот пост и трудоустроился в ПАО «Татнефть».

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