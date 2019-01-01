Станислав Шубин приступит к работе советником губернатора 20 февраля
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Станислав Шубин с 20 февраля вступит в должность советника губернатора Пермского края. Временно исполняющим обязанности главы региона является Дмитрий Махонин.
Информацию об официальном начале работы «Новому компаньону» подтвердил сам Станислав Шубин.
Напомним, Станислав Шубин руководил управлением общественных отношений Пермской городской думы. Эту должность вскоре займёт журналист Михаил Стародуб.
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