Дмитрий Енцов журналист Руководить пресс-службой Пермской городской думы будет журналист Михаил Стародуб Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым начальником управления общественных отношений Пермской городской думы станет журналист ВГТРК и ведущий корпоративов 38-летний Михаил Стародуб. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в гордуме.

Бывший начальник управления Станислав Шубин станет советником главы администрации губернатора по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.