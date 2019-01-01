Дмитрий Енцовжурналист
Руководить пресс-службой Пермской городской думы будет журналист Михаил Стародуб
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Новым начальником управления общественных отношений Пермской городской думы станет журналист ВГТРК и ведущий корпоративов 38-летний Михаил Стародуб. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в гордуме.
Бывший начальник управления Станислав Шубин станет советником главы администрации губернатора по вопросам взаимодействия со СМИ и PR.
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