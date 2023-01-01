Алёна Бронникова Бывший советник губернатора Прикамья устроился в «Татнефть» Станислав Шубин уволился с поста руководителя компании, близкой к пермскому медиахолдингу «Магма» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор пермской компании ООО «Паприка», которая занимается организацией мероприятий в прогубернаторском медиахолдинге «Магма», Станислав Шубин трудоустроился в ПАО «Татнефть». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Я трудоустроился в ПАО «Татнефть», в управление информационной политики. Буду отвечать за связи с общественностью и СМИ», — рассказал Шубин изданию.

По данным checko.ru, вместо него новым руководителем «Паприки» стала Вероника Протасевич, двоюродная сестра бывшего замминистра культуры региона и дочь пермского джазмена Валерия Протасевича. До этого она работала в Центре по реализации проектов в сфере культуры.

Станислав Шубин стал директором ООО «Паприка» в декабре 2021 года, придя с поста советника губернатора, ранее он был его пресс-секретарём. До этого он руководил управлением общественных отношений Пермской городской думы, работал журналистом ВГТРК и ведущим мероприятий.

Медиахолдинг «Магма» учреждён фондом «Губерния», генеральный директор — Андрей Творогов. В холдинг входят радио «Эхо Перми» (сетевой партнёр — Sputnik FM), радио «Звезда», газета «Звезда», сайт «В курсе.ру».

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