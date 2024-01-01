Максим Артамонов Родителям учеников пермской гимназии не дали поиграть в футбол на родном поле На стадионе хотят построить ледовую арену Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

Родители учеников пермской гимназии № 33 (ул. Островского, 68) были вынуждены провести футбольный турнир на стадионе другой школы. Об этом «Новому компаньону» рассказали несколько родителей гимназистов.

«В этом году матчи проходили в другой школе, и был взнос 1500 руб. с каждой команды. Игры не смогли провести у нас, потому что на основном большом поле были демонтированы ворота», — пояснили родители.

В итоге мероприятие, в котором участвовали 11 команд, пришлось проводить на территории школы-интерната № 85 (в 6 км от гимназии).

«Новому компаньону» в департаменте образования Перми сообщили следующее:

«Турнир проходил среди взрослых команд родителей в рамках фестиваля «Встреча поколений» на базе стадиона школы № 85. Организаторами фестиваля выступили родители гимназии № 33. Взносы на участие были исключительно добровольными и были направлены на приобретение наградной продукции и оплату работы судей. По итогам соревнований каждая команда получила кубки и медали. Стадион школы № 85 был предоставлен в рамках взаимодействия школьных спортивных клубов, плата за аренду площадки не взымалась».

Чиновники также напомнили, что возле нового корпуса гимназии № 33 оборудован стадион с полем для мини-футбола и беговыми дорожками, универсальная площадка для баскетбола и волейбола.

«Спортивная инфраструктура доступна жителям микрорайона, родителям гимназистов во внеурочное время по согласованию с руководством гимназии», — заявили в департаменте.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о планах строительства на месте стадиона гимназии № 33 частной ледовой арены. По словам местных жителей, инвестор получил участок на территории образовательного учреждения без торгов, так как стройка была объявлена приоритетным инвестпроектом, а само решение разместить частный спортивный объект принималось без участия пермяков, живущих в этом микрорайоне.

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