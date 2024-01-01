Власти Перми меняют подрядчика по благоустройству Балатовского парка Причина срыв сроков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В МКУ «Пермское городское лесничество» расторгли договор с подрядчиком, который выполнял работы по благоустройству Балатовского парка и не уложился в срок — работы должны были быть закончены в конце 2023 года. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Издание сообщает, что сейчас бывший подрядчик проходит процедуру банкротства. Работы по благоустройству парка поручат закончить другому исполнителю.

Напомним, в рамках проекта «Зелёное кольцо» в Перми реализуют благоустройство особо охраняемых природных территорий, в том числе Черняевского леса. В июле прошлого года в парке культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав ООПТ «Черняевский лес») началась реконструкция. Ремонт Балатовского парка предполагает вырубку деревьев, обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Взамен вырубленных деревьев чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и др. Полностью работы должны быть завершены к концу 2024 года.

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