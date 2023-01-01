Максим Артамонов В Черняевском лесу открыли обновлённую площадку для ветеранов Она была благоустроена в рамках ремонта Балатовского парка Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Черняевском лесу городские власти открыли обновлённую «Площадку ветеранов». Здесь были установлены новые лавочки, столы для настольного тенниса, навесы от дождя, качели и урны. Об этом написал в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Чиновник отметил, что это место отдыха было создано ещё в 2010 году и с тех пор стало очень популярным. Там проводятся мероприятия для пенсионеров и различные экологические акции.

Напомним, в рамках проекта «Зелёное кольцо» в Перми реализуют благоустройство особо охраняемых природных территорий, в том числе Черняевского леса. В июле в парке культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав ООПТ «Черняевский лес») началась реконструкция. Ремонт Балатовского парка предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Снос деревьев идёт вдоль ул. Подлесной. В связи с этим в июле в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и вместе с полицией, общественниками и экологами выезжала на место.

Взамен вырубленных деревьев чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и др. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года. Также в мэрии сослались на то, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев. Из них 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Экологи, наоборот, утверждают, что все вырубаемые деревья — здоровые. Работы выполняет компания «ГСК «НОРСТРОЙ».

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