Федеральный фонд одобрил выплату компенсаций дольщикам пермского долгостроя Выплаты начнутся в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь поступило положительное заключение федерального Фонда развития территорий на ходатайство краевых властей по ЖК «Столичный» (Пермь, ул. Декабристов, 97) о выдаче денежных выплат 146 дольщикам в качестве компенсации за квартиры, которые они так и не получили. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин, отметив, что это ключевое решение по восстановлению прав дольщиков ЖК.

«В апреле выделили из бюджета края дополнительно 333 млн руб. на компенсации дольщикам. Как только средства от региона поступят в ФРТ, фонд сообщит жителям о начале выплат», — добавил глава региона. Он также поручил краевому минстрою оперативно разъяснять все подробности процедуры выплат.

Напомним, строительство 22-этажного жилого дома за «Олимпией», рядом с ТРК «Столица» в Перми началось в 2010 году компанией ООО «Солдес строй», но было остановлено в 2013 году. К тому моменту был смонтирован железобетонный каркас на 19 этажей, выполнена кладка стен с облицовкой до восьмого этажа. Позже, в 2015 году, застройщика признали банкротом.

Решение о достройке здания было принято в 2020 году. Работы должна была осуществить компания ООО «СФ «Основание», но жилые помещения так и не были переданы дольщикам, количество которых превышает 140 чел.

В начале декабря 2023 года дольщики ЖК «Столичный» опубликовали в интернете видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили выплатить им компенсацию. После этого с ними встретился губернатор Дмитрий Махонин, который признал, что нынешний подрядчик не справился с обязательствами по достройке дома, и контракт с ним планируется расторгнуть. Способ восстановления прав дольщиков был изменён — с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств.

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