Алёна Бронникова Из бюджета Прикамья выделят компенсации дольщикам долгостроя за «Олимпией» Объём денежных средств составит 333 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Пермского края на 2024 год предлагается дополнительно предусмотреть денежные средства на имущественный взнос в «Фонд развития территорий» для выплаты возмещений по долгострою на пр. Декабристов, 97 в Перми. Соответствующий пункт внесён в проект поправок к бюджету на 2024-2026 годы, опубликованный на сайте краевого заксобрания.

«В целях восстановления прав граждан-участников долевого строительства путём выплаты возмещений по проблемному объекту по пр. Декабристов, 97 предлагается предусмотреть средства краевого бюджета на взнос Пермского края в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2024 году в размере 332,9 млн руб.» — сообщается в пояснительной записке к документу.

Строительство 22-этажного жилого дома за «Олимпией», рядом с ТРК «Столица» в Перми началось в 2010 году компанией ООО «Солдес строй», но было остановлено в 2013 году. К тому моменту был смонтирован железобетонный каркас на 19 этажей, выполнена кладка стен с облицовкой до восьмого этажа. Позже, в 2015 году, застройщика признали банкротом.

Решение о достройке здания было принято в 2020 году. Работы должна была осуществить компания ООО «СФ «Основание», но жилые помещения так и не были переданы дольщикам, количество которых превышает 140 чел.

В начале декабря 2023 года дольщики ЖК «Столичный» опубликовали в интернете видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили выплатить им компенсацию. После этого с ними встретился губернатор Дмитрий Махонин, который признал, что нынешний подрядчик не справился с обязательствами по достройке дома, и контракт с ним планируется расторгнуть. Способ восстановления прав дольщиков был изменён — с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств.

В начале февраля председатель СКР России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя краевого ведомства Дениса Головкина доклад по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Столичный».





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