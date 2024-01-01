Алёна Бронникова Председатель СКР заинтересовался пермским долгостроем на Декабристов Дольщики ЖК «Столичный» ждут свои квартиры уже более 10 лет Поделиться Твитнуть

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Столичный» в Перми. Как сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России», решение было принято в связи с поступившим обращением.

«Председатель СК РФ затребовал доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — информирует канал.

Строительство 22-этажного жилого дома на пр. Декабристов, 97 началось в 2010 году компанией ООО «Солдес строй», но было остановлено в 2013 году. На тот момент был смонтирован железобетонный каркас на 19 этажей, выполнена кладка стен с облицовкой до восьмого этажа. В 2015 году застройщик был признан банкротом.

Решение о достройке здания было принято в 2020 году. Работы должны были быть проведены компанией ООО «СФ «Основание». Жилые помещения до сих пор не переданы дольщикам, количество которых превышает 140 чел. В январе с территории объекта были вывезены строительная техника и материалы. Обращения пострадавших в компетентные органы с просьбами о выплате компенсаций результатов не принесли. Уголовное дело расследуется краевым СКР.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.