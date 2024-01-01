В Перми полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев двухлетнему ребёнку Стали известны подробности ЧП, в котором 39-летний мужчина нокаутировал мальчика Поделиться Твитнуть

скриншот видео с камер наблюдения

В ГУ МВД по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту драки в Перми, в ходе которой мужчина нанёс сильный удар по лицу двухлетнему мальчику. Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои). Расследование продолжается.

Сотрудниками отдела полиции № 4 (Мотовилихинский р-н) в ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл 25 мая. Между сожителями произошла ссора, и в неё решил вмешаться мужчина 1985 г.р. Конфликт перерос в драку, в ходе которой удар кулаком был нанесён 2-летнему ребёнку. Однако «за медицинской помощью никто не обращался», отметили в полиции.

Напомним, 27 мая в телеграм-каналах появилось видео, на котором был запечатлён тот самый конфликт, и которое стало причиной проверок со стороны полицейских и следкома. На кадрах видно, как между двумя мужчинами, один из которых держит на руках ребёнка, началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Видно, как один из участников наносит удар оппоненту и случайно попадает по малолетнему.

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