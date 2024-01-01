В Пермь неожиданно пришло лето Во вторник, 28 мая, температура поднимется выше +20 градусов Поделиться Твитнуть

Синоптики скорректировали прогноз погоды для большей части Пермского края на вторник, 28 мая.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, фронтальная зона тёплого и холодного воздуха сегодня расположилась чуть севернее, чем ожидалось, примерно по линии Гайны—Березники—Качканар. Соответственно, южнее этой линии идёт заток тёплого воздуха и наблюдаются обширные прояснения, которые уже добрались до Перми.

В связи с этим ожидается значительное потепление с переходом через +20˚ не только на юге края, но и в центральных районах, включая Пермь, и даже на северо-западе. При этом возможно усиление западного ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что 28 мая дневная температура на большей части Прикамья не превысит +11…+16°.

По предварительным данным, 29 мая в Перми всё же значительно похолодает, днём ожидается +6…+11°, и пройдут дожди.

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