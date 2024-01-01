Стало известно, когда в Прикамье может потеплеть до +28 градусов Поделиться Твитнуть

В последнюю неделю мая Пермский край будет находиться в зоне малоподвижного фронтального раздела между тёплыми и холодными воздушными массами: на юго-западе региона может быть уже по-летнему тепло, на северо-востоке победа останется за холодом. На остальной территории погода ожидается неустойчивой, так как фронт может двигаться. Но, вероятнее всего, на большей части каря будет прохладно. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

27 и 28 мая дневная температура в Прикамье не превысит +11…+16°, ночью возможны заморозки до -4°, во вторник на юге днём может потеплеть до +23°.

29 мая температура воздуха ночью ожидается в пределах от +2 до +7°, при прояснениях до -4°, днём +6…+11°, на крайнем юге до +18°.

В четверг, 30 мая, ночью будет -2...+3°, при прояснениях в низинах до -4°, днём +12…+17°, на востоке в горах +6…+11°.

В пятницу, 31 мая, ночью ожидается 0...+5°, при прояснениях в низинах до -3°, днём +14…+19°.

В выходные, 1 и 2 июня, тепло предпримет ещё одну попытку обосноваться на Урале. В случае успеха температурный фон в дневные часы повысится до летних +23…+28°. Более точный сценарий на выходные появится во второй половине рабочей недели.

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