Школу №21 в Перми присоединят к Дягилевской гимназии Реконструкция здания школы снова не прошла госэкспертизу Поделиться Твитнуть

В Перми с 1 сентября 2024 года ученики из школы №21 будут обучаться в двух школах Ленинского района: учащиеся с 1 по 4 классы будут учиться в школе №28, а с 5 по 11 классы — в гимназии №11 (Дягилевской). Для размещения учащихся школы №21 в гимназии №11 будут задействованы восемь кабинетов на четвертом этаже нового корпуса учреждения. Также по инициативе педколлектива школы №21 принято управленческое решение о реорганизации школы с 1 января 2025 года путём присоединения к гимназии №11. Об этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, было заявлено на встрече с родителями школы №21 и гимназии №11. Подчёркивается, что это не приведёт к перегруженности гимназии.

Поясняется, что решение принято, так как проект реконструкции здания школы № 21 по ул. Сибирская, 23, в очередной раз получил отрицательное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Это значит, что организация современных образовательных условий, отвечающим всем требованиям, в здании на ул. Сибирской, 23, оказалась невозможна.

В мэрии также подчеркнули, что помещения музея Дягилевской гимназии, находящиеся в историческом корпусе, не будут использоваться как учебные классы, образовательный процесс будет полностью организован на площадях основного корпуса гимназии №11.

Ранее предполагалось, что во время ремонта помещений на ул. Сибирской, 23 ученики 5-11 классов школы №21 будут обучаться именно в историческом корпусе. Однако родители и преподаватели элитного учебного заведения выступали категорически против. Они считают, что переезд разрушит музей и навредит образовательному процессу. Они начали сбор подписей под петицией президенту России.

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