Пермяки высадили более двух тысяч молодых деревьев в городских лесах Произведена посадка елей, яблонь, груш, кедров, лип и клёнов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории городских лесов в Перми высадили более двух тысяч новых деревьев. Как отмечают в мэрии, ежегодная посадка деревьев помогает обновлению леса и сохраняет зелёный фонд города.

По данным управления по экологии и природопользованию, работники Лёвшинского участкового лесничества высадили 200 саженцев ели, Ново-Лядовского — 130 молодых елей. В Мотовилихинском участковом лесничестве посадки провели сотрудники краевого УФНС. В рамках всероссийского проекта «Лес Победы» они высадили 2 тысячи саженцев ели.

Работники Черняевского участкового лесничества высадили 11 саженцев кедра, компания СКБ «Контур» высадила 14 крупномеров яблони, липы и клёна. АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы приобрёл 30 саженцев-крупномеров яблонь и груш, 100 саженцев сибирского кедра и предоставил удобрение.

Ранее сообщалось, что в городском питомнике Перми высажено более 4 тыс. растений. Посадки планируется увеличить ещё на 1700 деревьев. Кроме того, на более массовые посадки в 2025 году будет подготовлено 6,4 га земли. В этом году на улицах города появятся первые высаженные в питомнике 120 деревьев и 418 кустарников рябинника и спиреи.

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