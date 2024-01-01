В этом году на улицах города появятся первые деревья, высаженные в питомнике Перми Всего на улицах появятся более 4,8 тыс. кустарников и 80 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городском питомнике Перми высажено более 4 тыс. растений. Посадки планируется увеличить ещё на 1700 деревьев. Кроме того, будет подготовлено 6,4 га на более массовые посадки в 2025 году. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По его словам, в этом году на улицах города появятся первые высаженные в питомнике деревья. В рамках озеленительной кампании высадят 120 деревьев и 418 кустарников рябинника и спиреи. Всего же во всех районах Перми планируется высадить 4846 кустарников и 800 деревьев.

Предпочтение отдадут деревьям и кустарникам ценных пород: липе мелколистной, клёну остролистному, яблоням и рябинам.

Напомним, в январе 2023 года деревьями и кустарниками в Перми начал заниматься «ГорЗеленСтрой» — зелёные насаждения переданы на его баланс.

Учреждение «ГорЗеленСтрой» было создано в Перми в феврале 2022 года. Оно управляет питомником, где будут выращиваются растения для последующей высадки на улицах, в парках и скверах. Весной и летом 2022 года были подготовлены поля и сопутствующая инфраструктура, а осенью начались первые высадки саженцев на доращивание.

В питомнике выращивается крупномерный посадочный материал, который адаптирован к природным условиям Пермского края.

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