Максим Артамонов Деревьями и кустарниками Перми займётся «ГорЗеленСтрой» С января они перейдут на баланс организации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми деревья и кустарники вдоль улично-дорожной сети будут переданы на баланс «ГорЗеленСтроя». Сейчас уход за такими посадками не ведётся, и перевод их на баланс учреждения позволит должным образом за ними ухаживать. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой руководителя учреждения Екатерину Овчинникову.



С сентября этого года «ГорЗеленСтрой» занимался осмотром деревьев и кустарников вдоль улично-дорожной сети. Во время осмотра были обнаружены несколько проблем. С января следующего года зелёные насаждения планируется передать на баланс учреждения.



С мая по октябрь специалистами «ГорЗеленСтрой» обследовали 25 парков и скверов Перми. По каждому объекту составлены заключений, и часть замечаний была устранена.



Муниципальное казённое учреждение «Городское зелёное хозяйство» («ГорЗеленСтрой») было создано в Перми в феврале этого года. Оно управляет питомником, где будут выращивать растения, чтобы потом высаживать их на улицах, в парках и скверах. Весной и летом в Перми были подготовлены поля и сопутствующая инфраструктура, а осенью начались первые высадки саженцев на доращивание.



В питомнике будут выращивать крупномерный посадочный материал, который адаптирован к природным условиям Пермского края. Планируется, что уже через пять лет в питомнике будут вырастать более 13 тыс. крупномеров в год.

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