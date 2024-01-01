«Уралхим» высадил яблони, груши и кедры в Черняевском лесу Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — региону» филиал «ПМУ» приобрёл 30 саженцев-крупномеров яблонь и груш, 150 саженцев сибирского кедра для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрение для этого.

В зелёной акции приняли участие более 50 человек. Это сотрудники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим», а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал».

Михаил Шмаков, аппаратчик цеха погрузки продукциифилиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Чистый воздух нужен всем. Я рад принимать участие в таком благородном деле, как озеленение города. Черняевский лес — наше любимое место отдыха, поэтому мы с удовольствием вносим вклад в повышение его биоразнообразия.

О правилах посадки плодовых деревьев и сибирского кедра с закрытой корневой системой волонтёрам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. Он, в свою очередь, получил, консультацию специалистов «Уралхима» об использовании удобрения SOLARNPKmicro Старт.

Ксения Белоусова, руководитель агрономической службы АО «ОХК «Уралхим»:

— Это удобрение будет способствовать активному росту и развитию корневой системы растения на новом месте. Его нужно вносить по 50 г под каждый саженец. SOLARNPKmicro Старт поможет новым деревьям начать активный рост, повлияет на развитие мощной и разветвленной корневой системы, на здоровый ярко-зелёный цвет листьев и хвои.

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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