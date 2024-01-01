Бывшая помощница депутата выиграла на праймериз в Краснокамскую думу Довыборы состоятся в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На праймериз «Единой России» на дополнительные выборы депутата думы Краснокамского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 победила сотрудница местной городской больницы Екатерина Лотенкова. Она набрала 49 голосов.

Ранее она работала помощницей экс-депутата по данному округу, директора завода УЗПМ в Краснокамске Павла Кононова. СМИ называли её основным претендентом на довыборы. По информации на официальном сайте голосования, Екатерина Лотенкова родилась в Прикамье в 1990 году. В данный момент работает в ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин четвёртого разряда.

Мандат депутата Краснокамской думы стал вакантным в апреле текущего года — супруга прокурора Краснокамска депутат Надежда Третьякова досрочно сложила полномочия в связи с возможным наличием конфликта интересов.

Также по результатам праймериз в краевое Заксобрание одержал победу директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский. «Единая Россия» выдвинет победителей праймериз в единый день голосования в сентябре.

Кроме того, стали известны кандидаты от партии на довыборы в думы Березников, а также Лысьвенского и Соликамского округов. Так, претендентом на мандат в думу Лысьвенского городского округа по одномандатному избирательному округу №7 стал начальник управления технического обслуживания и ремонтов ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Константин Бурылов. Он набрал 45 голосов. На довыборах депутата думы городского округа "Город Березники" по одномандатному округу № 10 от "Единой России" будет участвовать директор ООО «Спецодежда» Ольга Турищева. За неё проголосовали 104 избирателя. Директор Соликамского калийного рудоуправления № 2 ПАО «Уралкалий» Михаил Морозов победил на праймериз по выборам в думу Соликамского городского округа по одномандатному округу № 18, набрав 102 голоса.

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