Основным претендентом на довыборы в Краснокамскую думу стала кандидат от УЗПМ На праймериз заявились пять участников от «Единой России» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Поступило пять заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по довыборам в думу Краснокамска по округу №12. По информации источников «Коммерсантъ-Прикамье», основным претендентом на выдвижение является кандидат от ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» (УЗПМ).

Речь идёт о сотруднице Краснокамской городской больницы Екатерине Лотенковой. Ранее она работала помощницей экс-депутата по данному округу, директора завода УЗПМ в Краснокамске Павла Кононова. Среди кандидатов оказался ещё один представитель предприятия — шеф-инженер в службе по монтажу технологического оборудования Максим Веселков.

Согласно данным на сайте партии, на праймериз также заявились: старший менеджер по работе с клиентами ООО «Яндекс.Вертикали» Илья Каменских, временно безработные член Молодёжного парламента Пермского края Валентин Пантелеев и Антон Помаскин, который в данный момент является беспартийным. Предварительное голосование будет электронным, итоги подведут до 29 мая.

«Единая Россия» выдвинет победителя на довыборы по округу №12 в единый день голосования в сентябре. Мандат депутата Краснокамской думы стал вакантным в апреле текущего года, супруга прокурора Краснокамска депутат Надежда Третьякова досрочно сложила полномочия в связи с возможным наличием конфликта интересов.

В сентябре 2024 года в единый день голосования в Прикамье пройдёт 26 муниципальных кампаний, а также довыборы депутата Законодательного собрания Пермского края. Ранее сообщалось, что краевой избирком внёс в Заксобрание поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах.

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