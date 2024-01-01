Избирком Прикамья внёс в ЗС поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах Поправки приведут нормы регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Президент РФ Владимир Путин 15 мая подписал закон о внесении изменений в избирательное законодательство. Сразу после этого избирательная комиссия Пермского края внесла на рассмотрение Законодательным собранием Прикамья ряд поправок, которые приведут нормы регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным.

Так, в России вводится запрет для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. Они не смогут быть ни кандидатами, ни наблюдателями, ни уполномоченными представителями, ни доверенными лицами кандидатов. Участие в выборах станет возможным только если кандидат лишится статуса иностранного агента.

Поправки также вводят предельные размеры расходования средств, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов, на уровне 30% от предельного размера избирательного фонда.

Кроме того, будут уточнены правила публикации результатов опросов общественного мнения. Так, при проведении выборов в различных часовых поясах больше не будет необходимости ждать закрытия всех участков, результаты можно будет публиковать сразу после наступления времени завершения голосования в соответствующем округе.

В сентябре 2024 года в единый день голосования в Прикамье пройдёт 26 муниципальных кампаний, а также довыборы депутата Законодательного собрания Пермского края.

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