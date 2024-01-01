В самолёт, летевший в Пермь, врезалась птица Инцидент произошёл в районе аэродрома Шереметьево Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 27 мая, в 8.59 мск в районе аэродрома Шереметьево (Москва) произошло ЧП. На высоте 10 тыс. футов экипаж воздушного судна доложил, что после взлёта в переднюю часть фюзеляжа врезалась птица. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Командир экипажа принял решение продолжать полёт в аэропорт назначения Большое Савино (Пермь).

Рейс №1200 авиакомпании «Аэрофлот» выполнялся на самолёте А-320, RA-73770. Согласно онлайн-табло, самолёт прибыл в Пермь в 12:38 по местному времени.

Ранее сообщалось, что утром 23 мая самолёт, следовавший из Перми в Калининград, был вынужден приземлиться в Санкт-Петербурге из-за ухудшения состояния пассажирки. Женщина была госпитализирована. После чего самолёт продолжил рейс и приземлился в Калининграде с опозданием на 22 мин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.