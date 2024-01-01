Самолёт Пермь – Калининград прервал рейс из-за ЧП на борту Стало плохо одному из пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 23 мая самолёт, следовавший из Перми в Калининград, был вынужден приземлиться в Санкт-Петербурге из-за ухудшения состояния одной из пассажирок. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Очевидец рассказал изданию, что помощь женщине потребовалась практически сразу после взлёта. Экипаж по громкой связи объявил, что срочно ищет доктора. Через некоторое время было решено идти на вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

«Женщина вышла на своих ногах, подъехала скорая помощь», — рассказал пассажир самолёта.

Примерно через полчаса рейс продолжился.

Рейс N4 883 из Перми в Калининград вылетел сегодня в 06:38. Перелёт выполняла авиакомпания Nordwind Airlines на самолёте Boing-737. Согласно онлайн-табло аэропорта Храброво рейс прибыл в Калининград в 11:12 по пермскому времени. Задержка по расписанию составила 22 минуты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.