Прокуратура организовала проверку работ по обустройству Черняевского леса в Перми Причиной послужили публикации о возможных повреждениях растений и почв Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Иван Петров

Качество выполнения работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес» в Перми проверит краевая природоохранная прокуратура. Информация об этом появилась в соцсетях ведомства. Отмечается, что проверка организована в связи с публикациями в интернете о возможных повреждениях лесных насаждений и почв.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, МКУ "Пермское городское лесничество" на предмет осуществления ими контроля за работой подрядной организации. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Зимой прокуратура Дзержинского района в ходе проверки работ по благоустройству ООПТ выявила нарушения в части неисполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Подрядчик должен был обустроить пешеходные и велодорожки, входные группы, обеспечить их освещением и видеонаблюдением, но работы не были выполнены в полном объёме и окончены в определённый срок. Руководителю заказчика, МКУ «Пермгорлес», за отсутствие надлежащего контроля было внесено представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Благоустройство Черняевского леса является частью проекта «Зелёное кольцо», направленного на обустройство и экологическую ревитализацию ряда городских территорий. В апреле на территории ООПТ были введены в эксплуатацию три модульных санузла, ставших первыми в городских лесах. МКУ «Пермское городское лесничество» уже заключило контракт на их уборку и техническое обслуживание.

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