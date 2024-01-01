В Черняевском лесу Перми установили уличные туалеты Это первые модульные санузлы в городских лесах Поделиться Твитнуть

На территории особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» введены в эксплуатацию три уличных санузла. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Они установлены у входной группы на ул. Братьев Игнатовых, на комплексных местах отдыха «Солнечная поляна» и «Золотые пески».

Это первые модульные туалеты в городских лесах, подчеркнули в ведомстве. Они имеют автономное водоснабжение и водоотведение. Снаружи работает система видеонаблюдения.

Санузлы будут открыты с 8 до 22 час. МКУ «Пермское городское лесничество» уже заключило контракт на уборку туалетов и их техническое обслуживание.

В мэрии напомнили, что благоустройство Черняевского леса — часть проекта «Зелёное кольцо», направленного на обустройство и экологическую ревитализацию ряда городских территорий. В их перечень также входят долины рек Егошихи и Данилихи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.