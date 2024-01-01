Алёна Бронникова Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве Черняевского леса в Перми Заказчику внесено представление Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Прокуратура Дзержинского района выявила нарушения в ходе проверки работ по благоустройству Черняевского леса. Как отмечается на сайте краевого ведомства, работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Обустроить особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Черняевский лес квартал №2» планировалось в 2023 году. Подрядчик должен был обустроить пешеходные и велодорожки, входные группы, обеспечить их освещением и видеонаблюдением.

«Указанные работы не были выполнены в полном объёме и окончены в определённый срок. Данные обстоятельства, в том числе отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика МКУ "Пермгорлес", привели к неисполнению программы», — сообщила пресс-служба надзорного органа.

Руководителю МКУ «Пермгорлес» было внесено представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура взяла на контроль завершение всех работ.

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