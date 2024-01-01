Прикамье и Узбекистан подпишут дорожную карту по промкооперации в октябре Для её проработки регион организует большую бизнес-миссию в Бухару и Кашкадарью Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 26 мая встретился с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Как сообщил глава региона в своём telegram-канале, стороны обсудили итоги визита делегации Республики в Прикамье и дальнейшее сотрудничество в сфере промышленности.

«Обсудили итоги визита делегации Министерства энергетики Узбекистана в Пермский край. Поделился положительными отзывами наших партнёров о предприятиях Прикамья и дальнейшими планами по расширению промкооперации», — рассказал Дмитрий Махонин.

По итогам встречи было принято решение посетить до октября Бухару и Кашкадарью с большой бизнес-миссией для детальной проработки дорожной карты по промкооперации. После этого губернатор Прикамья и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подпишут её на Международном газовом форуме, который состоится в октябре в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Махонин добавил, что находится в Узбекистане в составе российской делегации. Завтра начинается визит президента РФ Владимира Путина в Республику.

В конце апреля Узбекистан посетила делегация от Пермского края во главе с Дмитрием Махониным. В ходе визита стороны заключили ряд важных соглашений в сфере промышленности и образования. Премьер-министр принимающей стороны дал поручение министру энергетики разработать дорожную карту по взаимодействию между Пермским краем и Узбекистаном, чтобы максимального вовлечь и заказчиков, и предприятия в поставку пермской продукции. На прошлой неделе делегация Узбекистана посетила Пермский край с ответным визитом.

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