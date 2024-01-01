Алёна Морозова Навели мосты сотрудничества Пермский край налаживает промышленные и образовательные связи с Республикой Узбекистан Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На этой неделе делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным побывала в Республике Узбекистан, где приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходила с 22 по 24 апреля. Краевые власти заключили ряд важных соглашений в сфере промышленности и образования. Ключевая задача визита в республику — развитие промышленной кооперации и открытие совместных производств. Итоги поездки краевые власти подвели на заседании регионального правительства, которое состоялось 27 апреля.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов, наш регион — давний участник промышленных выставок в Республике Узбекистан.

«Главная задача таких выставок — продвижение продукции пермских компаний на рынок Центральной Азии. Наши компании успешно участвуют в этих выставках и успешно реализуют свою продукции и услуги на территории Узбекистана, в первую очередь в интересах таких компаний, как «Узбекнефтегаз», «Узбекуголь», «Эриал» и других крупных заказчиков. Мы уверены, что по итогам этой поездки будут новые контракты и заказчики на территории Республики Узбекистан», — сообщил Чибисов.

Он уточнил, что в этом году в составе делегации работали 10 компаний из Пермского края, причём 2/3 из них — новые компании.

Промышленная кооперация

В ходе визита состоялась рабочая встреча премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон Узбекистана.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

По итогам встречи премьер-министр Узбекистана поручил министру энергетики Джурабеку Мирзамахмудову возглавить рабочую группу со стороны Республики. От Пермского края её возглавит лично губернатор Дмитрий Махонин.

На сегодняшний день ежегодный товарооборот между регионом и Республикой составляет более 100 млн долларов. Основная его часть приходится на экспорт. При этом в последние годы фиксируется рост востребованности на высокотехнологическую продукцию машиностроения предприятий Прикамья, спрос вырос почти в 10 раз.

«Часть пермских предприятий уже локализуют производства в Узбекистане, пользуясь режимом благоприятствования. У нас есть хорошие перспективы по наращиванию и реализации продукции с пермских производств», — отметил Дмитрий Махонин.

Премьер-министр Узбекистана дал поручение министру энергетики разработать дорожную карту по взаимодействию между Пермским краем и Узбекистаном, чтобы максимального вовлечь и заказчиков, и предприятия в поставку пермской продукции.

Сотрудничество в образовании и науке

Помимо промышленности, делегация от Прикамья укрепила сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования и науки. Стороны обсудили вопросы формирования единых образовательных программ, взаимодействия в научно-образовательной сфере и сотрудничества по обмену студентами. В составе прикамской делегации были ректоры пермских медвуза, фармакадемии и педагогического университета.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермяки встретились с ректорами вузов и техникумов нефтегазовой, педагогической, медицинской, дорожной, туристическо-культурной специализаций. Делегация Прикамья представила возможности наших учебных заведений. Например, в Пермском крае сильная образовательная база среднего и высшего звена, работает НОЦ мирового уровня. Кроме того, пермские вузы имеют опыт обучения иностранных студентов, в том числе из Узбекистана — сейчас у нас обучаются более ста студентов из Республики.

В Бухаре наша делегация провела несколько встреч с ректорами средних и высших образовательных учреждений медпрофиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. В столице Узбекистана члены делегации посетили Ташкентский фармацевтический институт. Пермская сторона познакомилась с работой вузов и колледжей, их перспективами развития, а также представила свои научно-образовательные программы и возможности.

В рамках встреч и переговоров также состоялись подписания соглашений о сотрудничестве пермских вузов и образовательных учреждений Узбекистана. Главная задача — подготовка будущих кадров для работы на совместных предприятиях Прикамья и Узбекистана. Для этого планируется проведение совместных научных исследований, создание общих образовательных программ, обмен профессорско-преподавательским составом.

В частности, Пермская фармакадемия и Ташкентский фарминститут подписали соглашение о создании лаборатории для совместной разработки новых видов лекарств и запуска их в производство. Соглашения о сотрудничестве заключили также Бухарский медицинский институт им. Абу Али ибн Сино и Пермский медуниверситет. В планах — открыть на базе Бухарского педагогического института Центр русского языка и проводить там мероприятия по популяризации русского языка и культуры.

Кроме этого, Пермский край и Республика Узбекистан договорились о регулярном обмене, организации стажировок и производственных практик в Узбекистане. Это откроет новые возможности для развития учебных заведений Прикамья.

В ближайшее время будет создана дорожная карта по всем направлениям взаимодействия с вузами и колледжами Узбекистана.

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